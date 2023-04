Ancora una notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele 

AGI - Ottava notte "tranquilla" per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che dal 5 aprile si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardio toracica del San Raffaele di Milano per una infezione polmonare insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui l’ex premier è affetto da diverso tempo.

È previsto per oggi il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del Cavaliere