Conte propone di abolire l'Irap

AGI - "Piccolo è bello: noi abbiamo una forza in Italia, il primato delle piccole e medie imprese. Ma ragionare in termini di filiera è fondamentale per far crescere tutto il sistema produttivo, anche in termini di meriti creditizi". Lo ha detto Giuseppe Conte al Meeting di Rimini. "La riforma fiscale è fondamentale, io sono per l'abolizione dell'Irap. Mi rendo conto che sono ingentissime risorse che affluiscono nelle casse dello stato, ma significa doppia contabilità. Aboliamo questa tassa e portiamo parte di questi flussi a una addizionale Ires", aggiunge Conte. "Dal lato dei lavoratori dobbiamo rivedere lo statuto estendendolo a tutti i lavoratori, compresi i precari. Possiamo farlo e potremmo introdurre una solida disciplina che incentivi il salvataggio delle imprese da parte dei lavoratori".