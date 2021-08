Salvini è contrario al vaccino obbligatorio

AGI - "Spero proprio di no. Gli italiani stanno rispondendo. Nessun Paese europeo ha l'obbligo vaccinale quindi non si capisce perché lo debba avere l'Italia". Così il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale a Rimini, commenta il dibattito in corso sulla necessità o meno di obbligare tutti i cittadini a vaccinarsi contro il Covid.

"Gli italiani stanno rispondendo - ha aggiunto - ma quando sento parlare di inseguire anche i bambini e i ragazzini, non da senatore ma da padre, dico attenzione. Io ho 48 anni mi sono vaccinato per scelta non per costrizione ma bimbi di 12, 13, 14 anni vanno tutelati e protetti".