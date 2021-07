Zingaretti: obiettivo non può essere indebolire il Governo

AGI - "Io riconosco solo l'interesse della Repubblica italiana, la politica dovrebbe mantenere questa come priorità assoluta. L'obiettivo strategico non puo' essere quello di indebolire il governo". Lo ha detto a Sky Tg 24, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Penso che Draghi stia lavorando molto bene ed è garanzia di stabilita' e forza. Va sostenuto il governo", ha aggiunto Zingaretti. "Avremo davanti mesi molto, molto delicati - ha concluso -. Se in questo momento lo spread e altri elementi delicati ci sono, è perche' il mondo ha fiducia".

Sulla data delle amministrative "penso che sia giusto che si facciano valutazioni ascoltando tutti, è una scelta che va presa con il consenso delle forze politiche. Credo bisognerà trovare una sintesi e trovare il compromesso massimo possibile. Non credo possa essere un terreno sul quale ci si divide, altrimenti si violano ai nastri di partenza le condizioni elementari per una campagna elettorale serena".

"Garantire a tutti il vaccino e convincere le persone"

"Se non vogliamo trovare forme estreme ci sono tantissime cose da fare per dimostrare l'utilità di vaccinarsi e al contempo il diritto di una comunità di difendersi. Quindi dobbiamo garantire i vaccini a tutti, casa per casa, noi stiamo cercando anche le persone piu' emarginate, senza casa. E' un altro modo di abbassare il rischio" ha detto il presidente della Regione Lazio. "Prima di arrivare a forme estreme - ha ribadito - ci sono tante cose da fare di buon senso. Rispetto la liberta' del singolo ma c'è anche la libertà di una comunità che vuole andare avanti e va tutelata".

"Viaggi all'estero oggi più rischiosi"

"Chi va all'estero in questo periodo e' possibile che al suo rientro debba fare la quarantena o dovrà farla nei Paesi nei quali si sta recando. Ferma restando la liberta' di tutti, viaggiare all'estero in questo momento comporta un rischio superiore che rimanere in Italia. Con il mare, la montagna e le città che abbiamo, forse bisogna pensarci due volte".

















