Meloni: "Coprifuoco illegittimo, va abolito subito"

AGI - "Il coprifuoco è una cosa inutile e allontana anche i turisti, è una misura illegittima in uno Stato democratico che non ha il diritto di dirti quando puoi uscire di casa. Va abolito e va abolito oggi". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Mattino Cinque. "Serve uno sforzo per garantire i vaccini non solo agli italiani in vacanza ma anche agli stranieri, sennò il turismo non lo recuperiamo più", ha esortato la presidente di Fratelli d'italia.

"Quando Figliuolo dice giustamente di continuare a vaccinare gli over 60 ma poi lo Stato non ha fatto nulla per metterli in sicurezza, a me corre l'obbligo di ricordare che lo Stato è competente sulla profilassi. La responsabilità è dello Stato che dovrebbe imporsi, mentre continua a dare consigli. Figliuolo sta facendo un buon lavoro rispetto a prima ma siamo partiti tardi e abbiamo fatto troppa confusione".

Meloni ha anche risposto a domande sul suo futuro. Io presidente del Consiglio? "Non lo posso dire io, lo diranno gli italiani - dice -. Guardo i sondaggi, la crescita di FdI produce in me più ansia che felicità. Più cresci, più persone credono in te e più è facile deludere. Sono contenta ovviamente perché ci sono tante persone che ripongono in noi le loro speranze".