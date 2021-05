"Salvini è un fattore di instabilità per il governo", dice Enrico Letta

AGI - Il leader del Pd, Enrico Letta, torna ad accusare Matteo Salvini di essere elemento di instabilità all'interno del governo.

"La questione principale per Salvini - ha detto in un'intervista al quotidiano spagnolo ABC - è la competizione con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Salvini sa che la Meloni all'opposizione cresce nei sondaggi, mentre lui è in calo. E scarica questa tensione sul governo".

Aggiunge Letta: "Questo è un errore. Dobbiamo sostenere il governo e lasciarlo lavorare perché questa è una grande opportunità per l'Italia. Salvini è un fattore di instabilità".