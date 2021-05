Meloni: "Un fratello per Ginevra? Ci ho provato ma non è arrivato"

AGI - Un secondo figlio? "Ci ho provato, ma non è arrivato. E mi sento un po' in colpa per non poter regalare a Ginevra quel legame che io ho avuto con mia sorella. Purtroppo, viviamo in una società che ci fa credere di essere giovani per sempre e di poter rinviare sempre le scelte, ma è un inganno. Per questo credo che sarebbe fondamentale sensibilizzare le donne fin da giovani a controllare il proprio stato di fertilità".

Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervistata dall'AGI in occasione dell'uscita del libro "Io sono Giorgia". "Il declino demografico - ha aggiunto - è un problema epocale e da sempre il sostegno alla natalità e alla famiglia sono il primo punto del programma di FdI. Ma a differenza di Stati come la Francia, la Polonia o l'Ungheria, in Italia non è mai stato fatto nulla di concreto. Probabilmente anche per una resistenza ideologica su tali temi".