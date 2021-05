Berlusconi dimesso dall'Ospedale San Raffaele

AGI - Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'Ospedale San Raffaele di Milano. Il presidente di Forza Italia vi è rimasto ricoverato cinque giorni per una infezione causata dagli strascichi del Covid 19.

Il Cavaliere torna nella sua residenza di Villa San Martino ad Arcore, dove è stata attrezzata una stanza apposita per proseguire le cure. Per Berlusconi, si è trattato del secondo ricovero in poco tempo, dopo quello durato 24 giorni, dal 6 aprile al primo maggio.

L'ex premier, 84 anni, aveva contratto il Covid in autunno.