"Il superbonus è essenziale", dice Giuseppe Conte

AGI - "La transizione ecologica è una priorità sia per me che per il Movimento 5 stelle. È un'occasione imperdibile per il nostro Paese e non può essere rimandata per difetto di lungimiranza o carenza di volontà politica". Giuseppe Conte lo premette per sottolineare - mentre ancora deve avere inizio il Consiglio dei ministri sul Recovery - che "la presenza del superbonus nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è quindi essenziale".

"Non possiamo permetterci di creare incertezza sul futuro di questa misura: si bloccherebbero i cantieri e le aspettative di milioni di famiglie e di migliaia di imprese e professionisti resterebbero inspiegabilmente disattese", osserva ancora l'ex presidente del Consiglio.

"Questo governo ha abbracciato la svolta della transizione ecologica e per questo bisogna essere conseguenti. La misura del superbonus va prorogata fino al 2023 e, anzi, è necessario intervenire per renderla ancora più semplificata. Occorrono segnali politici forti e chiari. I nostri cittadini, le famiglie, le imprese chiedono certezze". Giuseppe Conte

Per Conte il superbonus 110% è una misura fondamentale "per consentire non solo di salvaguardare il nostro Pianeta e abbattere in modo significativo le emissioni, ma anche per permettere a milioni di famiglie di risparmiare sui costi dell'energia e di rendere più sicure le proprie case sul piano antisismico".

"Non solo - dice l'ex premier - con il superbonus si sta investendo su un patrimonio immobiliare vetusto, si stanno creando migliaia di posti di lavoro con cantieri diffusi su tutto il territorio. Ad oggi, nonostante le difficoltà create dalla pandemia, sono stati avviati già oltre 10.000 cantieri in tutta Italia per un valore superiore al miliardo di euro".

"Il Parlamento si è espresso in modo chiaro e compatto sulla necessità di prorogare il superbonus almeno fino al 2023 a tutti i soggetti e a tutte le tipologie di edifici. Tutte le categorie produttive - ricorda ancora l'ex presidente del Consiglio - lo ritengono fondamentale per risollevare il settore dell'edilizia e dare certezza agli investimenti".