"La campagna vaccinale prosegue, lo Stato c'è e ci sarà", dice Draghi

AGI - La campagna vaccinale in Italia proseguirà con la stessa intensità e gli stessi obiettivi, qualunque sarà la decisione di oggi dell'Ema su AstraZeneca. Ad assicurarlo è stato il premier, Mario Draghi, a Draghi nella cerimonia di commemorazione delle vittime del covid.

"Il governo - ha detto - è impegnato a fare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra priorità. La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale".

Draghi ha ricordato che "nella giornata di oggi, l’Agenzia Europea dei Medicinali darà il suo parere definitivo sulla vicenda. Qualunque sia la sua decisione, la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi".

Prosegue il premier: "L’incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non mantengono i patti".

Nel corso della commovente cerimonia, il presidente del Consiglio ha detto: "Oggi è una giornata piena di tristezza ma anche piena di speranza, vorrei che mi sentiste vicino nella tristezza e nella speranza. Lo Stato c’è e ci sarà".

Prosegue Draghi: "Il rispetto che dobbiamo a chi ci ha lasciati deve darci la forza per ricostruire il mondo che essi sognavano per i propri figli e nipoti. Tutta la comunità bergamasca ha dato prova di saper reagire, di trasformare i lutti e le difficoltà in voglia di riscatto, di rigenerazione. Il suo esempio è prezioso per tutti gli italiani che, sono certo, non vedono l’ora di rialzare la testa, ripartire, liberare le loro energie che hanno reso meraviglioso questo Paese. E io sono qui oggi per dirvi grazie e per impegnarmi insieme a tutti voi a ricostruire senza dimenticare".