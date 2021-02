Chi c'era accanto a Mario Draghi durante il discorso in Senato

Il premier in un discorso programmatico di 51 minuti chiede la fiducia al Senato: non sono d'accordo sul fatto che il mio esecutivo sia frutto della sconfitta della politica, i partiti hanno fatto un passo in avanti. Quello che ci unisce tutti è l'amore per l'Italia e lo spirito repubblicano. Seguirà il dibattito, in serata l'esito del voto.