Il secondo giorno di consultazioni del presidente Draghi

AGI - Aggiorno alle ore 13,02.

Secondo giorno di consultazioni per il presidente incaricato Mario Draghi, che incontra i delegati di diversi gruppi parlamentari: quello Per le Autonomie del Senato, Leu, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Pd e Forza Italia. Il presidente ha raggiunto la Camera da Città della Pieve, dove risiede.

Ore 13,00: Salvini e i ministri della Lega nel governo Draghi: Ministri delle Lega nel governo Draghi? "Non facciamo le cose a meta', se ci siamo ci siamo, altrimenti diamo una mano dall'opposizione come abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo".

Ore 12,44: Leu, mai con le destre. Al termine delle consultazioni, Leu ha sottolineato che quella con con Pd ed M5s + alleanza da non disperdere e che il partito è incompatibile con un'0alleanza con le destre. "È difficile pensare di stare all'interno dello stesso perimetro con forze che a settimane alterne durante la pandemia hanno chiesto di chiudere o a riaprire lisciando il pelo alle forze negazioniste, così come la nostra firma sotto a un programma di governo dove ci sia la flat tax non ci potrà mai essere" ha detto il capogruppo Federico Fornaro.

Ore 11.35: Unterberger: "La formula Ursula sarebbe la migliore". "È stato un primo incontro molto positivo. Draghi in Germania ha la fama di essere più tedesco dei tedeschi, con i sud tirolesi non può che esserci un feeling particolare". Lo ha detto Julia Unterberger, del Gruppo Per le Autonomie del Senato, al termine dell'incontro con il presidente del consiglio incaricato. "Auspichiamo un governo politico - ha aggiunto - la formula Ursula pensiamo che sarebbe la migliore" perche' "con i governi tecnici non abbiamo avuto buone esperienze. Da convinti europeisti non potremo che dire si' a un governo Draghi", ha concluso.

Ore 11.00. È in corso l'incontro con il gruppo Per le Autonomie del Senato. Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, parteciperà domani alle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Fonti parlamentari M5s confermano infatti che il 'garante' e' stato inserito nella delegazione pentastellata.

Ore 10.00: il presidente Draghi è arrivato a Montecitorio. Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi poco dopo le 10 è arrivato alla Camera per la seconda giornata delle consultazioni con i partiti politici. Alle 11 si svolgerà l'incontro con il gruppo Per le Autonomie del Senato, alle 11,45 con Leu, alle 12,45 con Italia viva. Nel pomeriggio Draghi riceverà, alle 15, la delegazione di Fratelli d'Italia, alle 16,15 quella del Partito democratico e alle 17,30 quella di Forza Italia.