Il Pd voterà la fiducia a Draghi, lo conferma Zingaretti

Arrivato a Roma pure Davide Casaleggio, che insiste per fa votare gli attivisti 5 stelle on line: "Qualunque sarà lo scenario politico possibile c'e' ampio consenso sul fatto che l'unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau"

Il movimento 5 stelle in una nota ha specificato: "La delegazione del Movimento 5 Stelle che domani alle ore 12.15 si recherà alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi sarà composta dal Garante, Beppe Grillo e dal Capo politico, Vito Crimi. Per il Senato saranno presenti il capogruppo Ettore Licheri e la vice presidente di Palazzo Madama, Paola Taverna, e per la Camera il capogruppo Davide Crippa e il vicecapogruppo Riccardo Ricciardi".