Tajani: "L'ingresso di Forza Italia nella maggioranza è fantapolitica"

AGI - "L'idea di una nuova maggioranza 'rosso-gialla-azzurra' è solo uno scenario da fantapolitica". Lo dice il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervistato da "Il Messaggero". "Sento fare qui e là, fuori dal nostro partito e fuori dal centrodestra, tanti scenari, ma appartengono alla fantapolitica e sono puro esercizio retorico e passatempo. Ipotesi dell'irrealtà".

"Noi non parteciperemo assolutamente a un governo con forze di sinistra di cui non condividiamo né programmi né valori - aggiunge Tajani - l'unica collaborazione che diamo è quella basata sulle nostre proposte soprattutto in materia di Recovery Fund. Abbiamo redatto 250 pagine di idee e soluzioni concrete con una visione dell'Italia e del suo futuro e con piani seri di riforme indispensabili per accedere ai finanziamenti europei".

Secondo Tajani inoltre, "quello dell'acquisto di cosiddetti responsabili" che possano tenere in vita il governo Conte "è un sogno ricorrente ma smentito ogni volta dai presunti responsabili. Io passare in maggioranza? - continua - Non ci penso proprio".

Secondo l'ex presidente del Parlamento europeo "il voto sarebbe la strada piu' logica da seguire", una scelta che spetta al Capo dello Stato, ma "nel caso noi siamo prontissimi, cosi' come anche il resto del centrodestra".