Mattarella a Fico e Casellati, agevolare il dialogo tra i partiti sul Covid

AGI - Agevolare il dialogo tra i partiti per la ltta al Covid_ è stato questo il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato nel pomeriggio ai presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, in un colloquio al Quirinale. L'argomento principale al centro del colloquio, si apprende, è stato proprio quello di studiare le modalità per agevolare in Parlamento il dialogo tra le forze politiche sulla lotta alla pandemia.