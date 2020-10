Conte accelera, subito tavolo politico prima degli Stati generali M5s

AGI - Sarà anticipato "il tavolo politico che si era rinviato a dopo gli Stati generali del M5s, per vedere la strategia di questo Governo d’ora in avanti, ad esempio sul tema del Mes e su tutte le altre questioni che riguardano i punti critici del Governo". Lo ha detto a Start su Sky Tg24 il capogruppo di Italia viva in Senato, Davide Faraone, riferendo dell'incontro di maggioranza di ieri sera a palazzo Chigi.

"Alla fine della riunione di maggioranza abbiamo chiesto, insieme al Pd, l'accelerazione del tavolo politico che inizialmente doveva essere dopo gli Stati generali dei 5 stelle. Non è rimandabile una riflessione profonda su alcuni dossier che non possono più aspettare", ha sottolineato l'esponente renziano. "Il presidente lo ha capito e ci ha dato atto della necessità di un check per capire come andare avanti in una legislatura profondamente segnata dal Covid. Già nei prossimi giorni ci aspettiamo la convocazione del tavolo politico".

Inoltre, ha aggiunto Faraone, "il presidente del Consiglio ci ha detto che nei prossimi quindici giorni vuole verificare gli effetti del Dpcm e naturalmente è legittimo che lui lo faccia. È una scelta presa qualche ora fa e quindi chiedergli di rivederla nell’immediato era un pò chiedere troppo, avrebbe voluto dire smentire una posizione che aveva assunto".