Palazzo Chigi: Dpcm è una mera ipotesi, seguiamo la curva epidemiologica

AGI - In questa fase di continua emergenza, con la situazione in costante evoluzione, certamente non si può escludere che possano essere adottati nelle prossime settimane altri provvedimenti, ma non significa affatto che siano state già prese delle decisioni o nuove misure. Azzardare o ipotizzare adesso, quindi, nuovi e imminenti decreti rischia soltanto di creare confusione e incertezze tra i cittadini. E' quanto chiariscono fonti di Palazzo Chigi.

In merito ad alcuni articoli apparsi oggi sui quotidiani, le fonti chiariscono quindi che si tratta soltanto di mere ipotesi che non trovano alcun fondamento allo stato attuale perché è tutto vincolato all'andamento della curva epidemiologica, su cui c'è la massima attenzione da parte del Governo.

Nel frattempo - concludono le stesse fonti - il Governo in queste ore sta continuando a lavorare in stretto contatto con le Regioni e le Autonomie locali per coordinare l'adozione di misure specifiche legate ad aree territoriali dove si riscontrano maggiori criticità.