Salvini, il Governo non pensi di tornare a chiudere

AGI - "Spero che al Governo non ci sia nessuno che pensi di tornare a richiudere ancora locali, negozi, uffici, fabbriche e scuole perché si rischia di morire". Così il segretario leghista Matteo Salvini interpellato sul nuovo Dpcm al vaglio del governo. "Va bene stare attenti, distanti e mascherati. Però chiusi in casa, no. L'ottanta per cento dei contagi avviene in casa: questi sono i dati, quindi, è inutile andare a prendersela con chi lavora", ha sostenuto.