Covid: Conte, "presto 5 milioni di test rapidi ai medici di famiglia"

AGI - "Stiamo lavorando per i test rapidi e ieri abbiamo avuto un bel segnale di ulteriore collaborazione e solidarietà da parte di un importante sindacato dei medici di famiglia. Hanno dato la disponibilità ad effettuare i test". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in video collegamento con il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020. "Il commissario Arcuri sta completando la gara per 5 milioni di test rapidi che saranno messi a disposizione medici di famiglia", ha spiegato il premier.