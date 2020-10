"Riporto a casa i voti della destra che andavano a M5s", dice Meloni

AGI - "Riconquisto gli elettori usati per il governo di sinistra. Ci siamo ripresi i nostri voti". In un'intervista a La Verita', la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si dice "molto contenta" di aver superato per la prima volta il M5S, secondo quanto afferma un sondaggio di TgLa7. E aggiunge che a suo avviso gli elettori del M5S dell'area di FdI un tempo erano "molti, oggi non più. Anni fa - dice Meloni - sostenevo che il M5S fosse uno strumento truffaldino per prendere i voti a destra e portarli a governare a sinistra. Questo trucco si è svelato, la destra è tornata a casa".