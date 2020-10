M5s: Di Battista, stiamo diventando come l'Udeur

AGI - "Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto". Lo afferma l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista, in una anticipazione dell'intervista che andrà in onda questa sera su Piazzapulita, su La7, pubblicata sul profilo twitter della trasmissione.