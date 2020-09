Berlusconi: nessuno spazio per il centro, favorire il bipolarismo

Silvio Berlusconi, che prosegue l'isolamento ad Arcore, continuerà a lavorare e ha preso impegni: parteciperà a iniziative a distanza o per telefono nei prossimi giorni. È quanto emerso dal coordinamento di presidenza di Forza Italia, riunito in videoconferenza che si è occupato anche della legge elettorale.

Il messaggio che il leader ha affidato ai suoi è chiaro: gli elettori dimostrano di volere un bipolarismo centrodestra-centrosinistra e serve un sistema elettorale che lo favorisca. Qualunque ipotesi alternativa, di 'centro', non può esistere e non ha spazio, è stato sottolineato.

Dall’analisi del voto, inoltre, emerge che Forza Italia, così come confermano sondaggi di oggi, è indispensabile per il centrodestra che, diversamente, non vince e non governa.