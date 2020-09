Alessandro Ghinelli vicino alla riconferma ad Arezzo

AGI - ll candidato di centrodestra, Alessandro Ghinelli, è vicino alla riconferma come sindaco di Arezzo. Le ultime proiezioni della Rai lo danno vicino al 50%, in vantaggio rispetto al principale avversario, l'esponente del centrosinistra Luciano Ralli (37,4%). Nelle elezioni comunali, in caso di affermazione sotto il 50%, è previsto un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Queste invece le proiezioni per le liste:

- Partito democratico 24,8

- Lega 15,8

- Ora Ghinelli 14,1

- Fratelli d'Italia 13,4

- Forza Italia 6,4

- Ralli sindaco 4,9

- Arezzo 2020 4,2

- Scelgo Arezzo 3,4

- Movimento 5 stelle 2,8

- Curiamo Arezzo 2,6

- Prima Arezzo 1,5

- altri 6,1