Exit poll, in Liguria Toti in vantaggio

Articolo aggiorato alle 16,39 - La Liguria resterebbe in mano al centrodestra. Secondo i dati degli exit poll Quorum/ Youtrend per Sky TG24 Giovanni Toti sarebbe in vantaggio con il 53-57%. Ferruccio Sansa al 33-37% Aristide Massardo al 2-4%.

Cresce l'attesa per l'esito del voto in Liguria. Il presidente uscente, Giovanni Toti, dato per favorito, attende al point allestito nell'hotel Bristol, nella centrale via XX Settembre, a pochi passi dal palazzo della Regione. Una scelta forse scaramantica, perché è la stessa di 5 anni fa. Con lui, la moglie Siria Magri, parlamentari di Cambiamo! e alcuni candidati. E proprio come nel 2015, a pranzo non è mancata la pasta al pesto, tributo dovuto alla Liguria.

E, nonostante la particolare giornata, il presidente uscente ha voluto essere aggiornato sulla situazione sanità legata al coronavirus, con una riunione telefonica in cui ha fatto il punto della situazione. Il principale avversario, Ferruccio Sansa, candidato presidente per la coalizione "giallorossa", attenderà invece l'esito del voto al Cap, luogo simbolo di Genova, legato al porto e alla tradizione di centrosinistra.

Con lui, la famiglia e la squadra che lo ha finora sostenuto. La conferenza stampa del futuro presidente della Regione si terrà invece davanti alla sede dell'ente, in piazza De Ferrari, dove è stata allestita una tensostruttura.