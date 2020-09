Politica

Conte in visita al porto di Beirut a un mese dall'esplosione

Il premier è in Libano per testimoniare la vicinanza dell'Italia dopo il disastro in cui hanno perso la vita oltre 190 persone. Il presidente del Consiglio sale anche sulla nave San Giusto della Marina italiana, tra i primi contingenti ad arrivare sul posto per prestare soccorso.