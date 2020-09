Con 276 voti passa alla Camera la fiducia sul dl Covid, ma 28 deputati M5s risultano assenti

AGI - Passa, alla Camera, con 276 sì la fiducia al Dl Covid. ma sono 28 i deputati M5s che, dopo le polemiche di questi giorni, sulla norma che riguarda il rinnovo dei vertici dell'Intelligence, risultano assenti. I voti contrari registrati a Montecitorio sono stati 194, e c'è stato un solo astenuto.I tabulati indicano chi ha lasciato il banco vuoto, ma fra i pentastellati. A favore, ha votato Federica Dieni, prima firmataria dell'emendamento della discordia.

"Il fatto che io abbia votato a favore della fiducia dimostra che la proposta sostenuta da alcuni deputati M5s non era contro il governo, ma riguarda una norma che non condividevo e che continuo a non condividere": lo dice all'Agi Federica Dieni.

In ambienti M5s, intanto, si sottolinea che le assenze registrate in Aula non sono frutto di una strategia organizzata. Fra queste si registrerebbero anche non presenze legate a motivi di salute.