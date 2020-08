Di Maio: "Rispettare l'accordo di maggioranza sulla legge elettorale"

"Il taglio dei parlamentari dovrà essere accompagnato da una nuova legge elettorale che sia rappresentativa al massimo. C'è un accordo tra le forze politiche di maggioranza e va rispettato. Bisogna dimostrare serietà". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Il taglio dei parlamentari", afferma ancora Di Maio, "è uno di quei momenti che difficilmente dimenticherò. Si tratta di una delle tante promesse mantenute dal Movimento. Il 20 e il 21 settembre si voterà anche il referendum sul taglio dei parlamentari, una riforma che ho fortemente voluto e per cui sono stato attaccato in ogni modo".

"Raccontavano che sarebbe caduto il governo. Hanno fatto terrorismo psicologico in ogni sede. Ma non abbiamo mai mollato", prosegue Di Maio. "e il 20 e il 21 voteremo per ridurre i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200, con grandi risparmi per le casse dello Stato e dei cittadini. Il 20 e il 21 settembre possiamo cambiare la storia e riportare l'Italia ad essere un Paese normale".