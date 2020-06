Mes: Bernini, in caso rinvio FI non vota scostamento bilancio

"A una settimana dalla chiusura degli Stati Generali, il premier non ha ancora fissato la data per l'annunciato incontro con l'opposizione, e chissà se mai lo farà. Ma a luglio in Parlamento dovrà presentarsi sia per il nuovo scostamento di bilancio - sul quale evidentemente non ha intenzione di confrontarsi con noi - sia per le comunicazioni prima del consiglio europeo. Ecco: se sono vere le indiscrezioni di stampa secondo cui la risoluzione di maggioranza non conterrà alcun riferimento al Mes, per non irritare i Cinque Stelle e rinviare tutto a settembre, noi lo riterremmo un atto di totale irresponsabilità di fronte al quale Forza Italia sarebbe costretta a modificare il suo atteggiamento di collaborazione istituzionale con un governo che rema palesemente contro l'interesse nazionale. Per essere più chiara: in una situazione del genere non voteremmo lo scostamento di bilancio". Lo dichiara in una nota la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini.