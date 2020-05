Conte: non è ancora tempo di party o movida

"Non è ancora il tempo dei party e della movida. Io ringrazio gli italiani per quello che hanno fatto, ma non è finita. Abbiamo tolto delle limitazioni come l'autocertificazione ma bisogna stare attenti altrimenti la curva risale". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte soffermandosi all'uscita del Senato con alcuni cittadini che lo hanno ringraziato per come si è mosso il governo nell'emergenza sanitaria. "Io - ha spiegato il premier - ringrazio gli italiani".