Per Fontana, "l' epidemia dimostra che serve più autonomia”

“Non è una questione politica, anche le Regioni rosse sono perplesse”. Lo sostiene il governatore lombardo Attilio Fontana in un’intervista a Libero Quotidiano nella quale sostiene che “nessuno vuole litigare ma quanto le idee sono confuse e le norme poco chiare è naturale che ognuno vada per la sua strada”.

Fontana afferma anche che il governo facendo “la scelta di partire dal particolare con i codici Ateco” è entrato “in un groviglio da cui è difficile uscire, perdendo un po’ di credibilità” tanto che “perfino Renzi ha detto che la Santelli ha fatto bene”. Insomma, secondo il governatore lombardo “c’è una distanza impressionante tra questo governo e la realtà dell’economia e del Paese” e se c’è una cosa che l’epidemia” ha confermato è che le Regioni hanno bisogno di più autonomia” proprio perché “lo Stato centrale non riesce a gestire tutto, non conosce le diverse esigenze dei territori” mentre “chi attacca il modello lombardo è in malafede” perché “non è questione di modello ma di focolai” dichiara il governatore della Lombardia.