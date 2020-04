A Crimi non è piaciuta la folla all'inaugurazione dell'ospedale di Milano

"Fanno l'inaugurazione di questa struttura alla fiera di Milano, che ospita 24 pazienti, in pompa magna, violando tra l'altro tutte le norme legate agli assembramenti e forse dovrebbero anche auto-multarsi per queste attività". Lo ha detto il viceministro dell'Interno e Capo politico di M5s, Vito Crimi, ad Agorà in onda su Rai 3, riferendosi ai vertici della Regione Lombardia. All'inaugurazione erano presenti tra gli altri il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; il presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali; il sindaco di Milano,

Giuseppe Sala; il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala, e gli assessori Giulio Gallera e Davide Caparini. Un 'assembramento' criticato da Leu e M5s.