Calenda prende le distanze da Renzi: "È poco serio"

Il leader di Azione, Carlo Calenda, prende le distanze da Metteo Renzi. "Non so chi dice che siamo promessi sposi, ma io non condivido quasi nulla dell'impostazione di Renzi, trovo il suo modo di fare politica poco serio: non condivido la scelta di dare vita a questo governo per poi bombardarlo quotidianamente, non condivido la scelta di aver fatto la battaglia sulla prescrizione ora e non aver posto il problema al momento della nascita dell'esecutivo", ha detto Calenda parlando a Rai News 24 di possibili allenze alle regionali con Italia Viva.