Di Maio: "Settimana decisiva per gli italiani sulla Diamond Princess"

"Credo che questa settimana sarà decisiva. Come sapete in queste ore gli Usa stanno evacuando i cittadini statunitensi dalla nave da crociera in Giappone. I prossimi saremo noi", ha assicurato il ministro degli Esteri. "Domani mattina probabilmente il capo della Protezione civile riunirà il tavolo per decidere come fare rientrare i circa 35 cittadini italiani che sono a bordo della nave", ha aggiunto spiegando che il problema è che questa imbarcazione "è in quarantena e la quarantena si allunga ogni volta che ci sono nuovi casi. Quindi non si riesce nemmeno a completare il processo di quarantena".

"Abbiamo sentito tutti" gli italiani coinvolti e "anche il comandante è italiano, di Piano di Sorrento". I nostri connazionali rimasti bloccati sulla Diamond Princess "sono la nostra priorità e li riporteremo a casa come abbiamo fatto con Niccolo'", ha concluso.