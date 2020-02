Vitalizi: M5s, oltre diecimila in piazza

E' colorata e gremita di attivisti e simpatizzanti, che fa fatica a contenerli a tutti, sottolinea l'organizzazione M5s, la piazza Santi Apostoli del no ai vitalizi. Non a caso, fanno osservare le stesse fonti, tanti si sono riversati nei vicoli adiacenti mentre sul palco si alternano gli interventi degli esponenti del Movimento. Circa un centinaio di pullman sono arrivati da tutta Italia per partecipare alla manifestazione, altre persone sono arrivate con navi, treni, auto e continuano ad affluire per una stima quotata in 'oltre 10 mila persone'.