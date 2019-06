Il post pro-olimpiadi pubblicato e poi cancellato dal M5S lombardo su Facebook

Il Movimento 5 Stelle lombardo ha rimosso dalla sua pagina Facebook il post in cui esultava per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina. "Abbiamo le Olimpiadi!!! Milano-Cortina 2026 - si leggeva nel post rimosso - è una grandissima vittoria, la nostra montagna torna ad essere protagonista!!! Una vittoria del Movimento 5 stelle, dei lombardi e degli italiani". Il messaggio, pubblicato ieri poco dopo l'assegnazione decisa dal Cio a Losanna, ha scatenato la reazione di molti utenti, soprattutto di chi ricordava che il M5s era stato molto freddo verso i Giochi.

Già in mattinata Il MoVimento 5 Stelle, attraverso un post sul suo Blog, aveva reagito alle accuse di essere il partito anti-olimpiade chiamando in causa direttamente il principale alleato di governo, il vicepremier leghista, anch'egli inizialmente contrario alla candidatura di Roma per l'edizione del 2024.

