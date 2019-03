Migranti: Conte, linea del governo chiara e la sottoscrivo per primo

"C'è una chiara linea politica sull'emigrazione che questo governo sottoscrive. E che il responsabile del governo sottoscrive per primo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendo in aula al Senato sul Consiglio Ue del del 21 e 22 marzo e sul memorandum d'intesa tra il governo italiano e quello cinese nell'ambito del progetto economico Via della Seta, replicando alle senatrici Roberta Pinotti (Pd) e Loredana De Petris (Leu) che gli chiedevano di esprimersi sulla vicenda nave Jonio.

