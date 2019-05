Falcone, Mattarella: la riscossa prosegua fino alla sconfitta della mafia

(@Quirinale) Sergio Mattarella

La "riscossa ha già prodotto risultati importanti. Ma deve proseguire. Fino alla sconfitta definitiva della mafia, che Falcone e Borsellino hanno cominciato a battere con il loro lavoro coraggioso, con innovativi metodi di indagine, con l’azione nei processi, con il dialogo nella società, nelle scuole, soprattutto con una speciale attenzione all’educazione dei giovani". È quanto afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio della dichiarazione diffusa in occasione del ventisettesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, costate la vita ai due magistrati e a Francesca Morvillo e ai loro agenti di scorta.

