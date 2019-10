Le notizie del giorno (ore 23:30)

MANOVRA: I TICKET SANITARI SI PAGHERANNO IN BASE AL REDDITO FAMILIARE

Il governo lavora a una revisione della tassa per garantire una maggiore equita' nel pagamento. Secondo una bozza del ddl verra' introdotto "un criterio di progressivita'" e sara' fissato un tetto massimo annuale. Speranza: due miliardi in piu' nel fondo sanitario nazionale nel 2020. Def: il superticket va superato, serve un sistema piu' equo.



ITALIA-USA: POMPEO A ROMA "ALLEATO CHIAVE, INSIEME PER COMMERCIO LIBERO E EQUO"

Il segretario di Stato americano da Mattarella e Conte. Domani l'incontro con Di Maio a Villa Madama. Giovedi' l'udienza da Papa Francesco.



STEFANO FASSINA FERITO ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA METROPOLITANE, LA POLIZIA "NESSUNA CARICA DEGLI AGENTI"

Il politico di LeU coinvolto in un tafferuglio davanti alla sede tra manifestanti e agenti. Fratoianni: il Viminale spieghi. Lamorgese a Gabrielli: accertare quanto e' accaduto.



FITCH TAGLIA LE STIME PER L'ITALIA, NEL 2019 CRESCITA ZERO

A giugno la previsione era dello 0,1%. Tagliate da +0,5% a +0,4% anche le stime sul 2020, nel 2021 previsto un +0,6%.



IL MERCATO DELL'AUTO SI RIALZA A SETTEMBRE, +13,39%

Dopo la netta flessione degli ultimi mesi le vendita in Italia ripartono con 142.136 immatricolazioni. Bene Fca, +11,43%.



CAOS RIFIUTI A ROMA: SI DIMETTE IL CDA DI AMA, RAGGI SCEGLIE STEFANO ZAGHIS COME NUOVO AMMINISTRATORE UNICO

La rottura con il Campidoglio sul bilancio 2017 per i crediti vantati sui servizi cimiteriali.



MAFIA: IL RE DELL'EOLICO NICASTRI CONDANNATO A 9 ANNI

L'accusa e' di concorso esterno. L'imprenditore e' considerato vicino al super boss latitante Matteo Messina Denaro.



RELIGIONE E POLITICA, POLEMICA SUL CROCIFISSO IN AULA E PERSINO SUI TORTELLINI PER I MUSULMANI

La Cei: la croce non e' assolutamente un simbolo divisivo. E invita i parlamentari cattolici a evitare la deriva sull'eutanasia. Salvini contro la Curia di Bologna: cancellano la nostra storia.



BATTAGLIA A HONG KONG NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA CINA: SPARI DELLA POLIZIA, 180 ARRESTI E 4 FERITI GRAVI

Violenti scontri nell'anniversario per i 70 anni della Repubblica popolare: grave un attivista ferito al petto dagli agenti. A Pechino la grande parata militare con i missili Df-100 in grado di colpire gli Stati Uniti.



USA 2020: ZUCKERBERG ATTACCA WARREN, E CITA "IL PADRINO"

Diffuso un audio del 'patron' di Facebook in cui critica la candidata dem: crede che si debba andare allo spezzettamento delle societa' high-tech, "si va ai materassi e si combatte". La replica: "Queste societa' ledono i diritti".

