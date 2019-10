"Quota 100 resterà intatta. In manovra non ci saranno nuove tasse", dice Di Maio

ELIANO IMPERATO / CONTROLUCE Luigi Di Maio

"Per quanto riguarda le famiglie, che per noi sono uno dei pilastri fondamentali, volevamo stanziare i primi fondi per l'assegno unico e lo abbiamo fatto. Parliamo di mezzo miliardo. Avevamo detto che avremmo abolito il superticket sanitario e così sarà: perché curarsi è un diritto. Avevamo detto che avremmo difeso Quota 100 e lo abbiamo fatto: resterà intatta. Avevamo detto che avremmo anticipato di un anno la deducibilità Imu sui capannoni al 100% al 2022, migliorando il decreto crescita, e lo abbiamo fatto. E c'è un'altra buona notizia: il taglio del cuneo fiscale". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. Nella legge di bilancio, aggiunge inoltre il capo politico del Movimento 5 stelle "non ci saranno nuove tasse, nemmeno quelle sulle sim telefoniche".

