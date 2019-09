Titoli e aperture: i quotidiani in edicola fanno la conta dei nemici e degli alleati di Matteo Renzi

FILIPPO MONTEFORTE / AFP Matteo Renzi

«Non vi fidate del Pd derenzizzato, è un partito ipocrita». Sono le parole del grillino Alessandro Di Battista. Che, appena pronunciate, aprono un fronte nella maggioranza, con tensioni che si riflettono nei 5 Stelle e nel governo. Intanto il Tesoro ha bocciato il piano sul clima del ministro Costa.

Indagato il presidente di Open, che finanziava la Leopolda. Poi Silvio Berlusconi dice al “Corriere” di non vedere Matteo Renzi nei panni di un suo figlio politico e che, soprattutto, non vede «elettori moderati e liberali dare a lui il voto”. E Prodi, intervistato da “la Repubblica”, afferma che il partito di Renzi «è come lo yogurt, ha scadenza ravvicinata”.

CORRIERE DELLA SERA

Governo, c’è un altro fronte

Di Battista attacca il Pd, tensione nei 5 Stelle. Conte: no ai personalismi

LA REPUBBLICA

“Il partito di Renzi è come lo yogurt”

“...ha scadenza ravvicinata. Ma non logorerà il governo”

Italia Viva forma il gruppo pure al Senato grazie al simbolo del Psi. Berlusconi: Matteo non sarà il mio erede

Conte alla festa di Bersani e D’Alema: “Mi fido del Pd”. Tensione tra i giallo-rossi su chi candidare in Umbria

LA STAMPA

Carige, l’ora della verità Senza il salvataggio parte la liquidazione

Se Malacalza non ci sta, il governo pronto con la cura usata per le venete

IL MESSAGGERO

Auto ecologiche, stop al decreto

Il Tesoro blocca il piano sull’ambiente con incentivi e rottamazione: mancano le coperture

Il governo dimezza le stime di crescita del Def: nel 2020 l’economia crescerà solo dello 0,4%

IL GIORNALE

LA TASSA VERDE E ROSSA

Dopo l’incentivo a rinunciare all’auto, arrivano i divieti per gli imballaggi degli alimenti: la spesa sarà un incubo. E il decreto adesso è in bilico

Bomba Di Battista: «M5s non si deve fidare del Pd»

LIBERO QUOTIDIANO

ORA BASTA, VOTIAMO

Sembrava che la maggioranza durasse tre anni, invece traballa già e offre spettacoli osceni Mattarella si renda conto che ha realizzato un obbrobrio, non un governo. Ci liberi: elezioni

IL FATTO QUOTIDIANO

LA CASSA DI RENZI SOTTO INCHIESTA

LA PROCURA DI FIRENZE INDAGA PER TRAFFICO DI INFLUENZE L’AVV. ALBERTO BIANCHI, EX N. 1 DELLA FONDAZIONE CHE FINANZIAVA LA LEOPOLDA, PERQUISITA DALLA FINANZA. CACCIA AI “DONATORI”

IL FOGLIO

L’asse verde tra Conte e Merkel può dare all’Ue una scossa economica

I dazi preoccupano la Germania ma le regole fiscali non cambieranno. La chiave è il green. L’Ocse: Italia a crescita zero nel 2019

Incontro Mattarella-Steinmeier

IL SOLE 24 ORE

Doppio bonus fiscale per la moneta elettronica

Il governo vuole incentivare i pagamenti digitali senza penalizzare il contante

Per i commercianti credito d’imposta e commissioni ridotte sui piccoli importi

Rimborsi del fisco per cambiare le abitudini dei consumatori

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Conte zittisce Di Battista

Il pentastellato: Pd ipocrita e pericoloso. Il premier: no, io mi fido E D’Alema benedice il professore. In 41 con Renzi, aiutino dal Psi

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Bonus auto, falsa partenza

Il Tesoro blocca il piano sull’ambiente che prevede incentivi fiscali alla rottamazione: non c’è copertura

Il governo dimezza le stime di crescita anche per il 2020: l’economia si svilupperà dello 0,4%

IL MATTINO

Il Tesoro avverte i ministri: «Poche risorse e Pil in calo»

LA NAZIONE

Ecco i gruppi, Renzi è fuori dal Pd

Ma arriva una tegola giudiziaria: indagato il cassiere della Leopolda

IL SECOLO XIX

Carige vota, è il giorno della verità In bilico tra salvataggio e dissesto

Se il piano non passa, il governo potrebbe adottare una misura d’emergenza coinvolgendo Unicredit​

IL TEMPO

Il manager che si regala l’aumento

Capitale immorale. Stefano Brinchi, alla guida di Servizi per la mobilità, si auto-promuove e fa lievitare il proprio stipendio di 27 mila euro. Li merita? La risposta a chi usa i trasporti…

