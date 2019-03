Migranti: Salvini, altro che ius soli, servono regole e controlli

“Falsificavano gli esami per concedere agli immigrati falsi attestati di conoscenza della lingua italiana, così da ottenere i permessi di soggiorno. Una maxi truffa che ha coinvolto più di 6 mila stranieri e che ha fatto scattare cinque arresti per corruzione, falsità ideologica, truffa, contraffazione di documenti, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Altro che ius soli e cittadinanze in regalo, in Italia servono regole, controlli e rispetto. Grazie alle forze dell’ordine!”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta così l'operazione della Polizia di Stato di Modena.

