Marcucci (Pd): voto su Rousseau? Ognuno ha sue procedure

Andrea Marcucci

"Ognuno ha le sue procedure. Noi seguiamo le nostre. Ci auguriamo che sia una bella giornata". Lo ha detto il capogruppo al Senato del Pd, Andrea Marcucci, entrando alla Camera per il nuovo incontro tra le delegazioni Dem e M5s per il programma del possibile nuovo governo, rispondendo a chi gli chiedeva del voto dei Cinque Stelle su Rousseau per l'accordo di governo.

"Non credo ci siano veti" ha aggiunto poi Marcucci, entrando a Montecitorio rispondendo a chi gli chiedeva se esistano dei veti sul ruolo di Luigi Di Maio in un possibile esecutivo Pd-M5s.

