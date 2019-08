Le notizie del giorno (ore 23.00)

Zingaretti tribadisce il suo 'no' a Conte, ma la trattativa Pd-M5s va avanti. Un italiano tra i 7 morti in un incidente aereo a Maiora

Zingaretti e Di Maio

NODO PREMIER: ZINGARETTI A DI MAIO: "NO A CONTE, ITALIA NON CAPIREBBE RIMPASTONE", MA LA TRATTATIVA ANDRÀ AVANTI

Conferenza stampa del segretario dem che ribadisce la linea di netto cambiamento nell'esecutivo fin dalla premiership: no al modello contratto ma un patto di governo con i 5 Stelle; sia garantita la discontinuità con un cambio di persone, ancora nessuna soluzione ma faremo di tutto per trovarla. Il segretario annuncia un programma 'green', con taglio tasse ai meno abbienti e investimenti su scuole e sanità. Pressing dei renziani per un accordo: accetti la sfida.

M5S: LA SOLUZIONE È CONTE, L'ITALIA NON PUÒ ASPETTARE IL PD

Il Movimento, in una nota, ribadisce: la soluzione è il premier dimissionario, taglio dei parlamentari e convergenza sugli altri 9 punti di Di Maio. Grillo rilancia il presidente del Consiglio uscente: ha saputo superare le difficoltà. Fico si sfila: resto alla Camera.

CONTE AL G7 GIOCA LE SUE CARTE, COLLOQUIO CON TRUMP E APPELLO SUI DAZI

Il premier dimissionario: la guerra rende tutti meno competitivi.

MATTARELLA: IMPEDIRE CHE RITORNI UNA DISTORTA IDEA DI NAZIONE, UE GARANZIA DI LIBERTÀ E DEMOCRAZIA

Il capo dello Stato a Fivizzano per commemorare la strage. Il presidente tedesco Steinmeier: chiedo perdono.

G7: DIVISIONI SUL DOSSIER IRAN, ZARIF ARRIVA A SORPRESA A BIARRITZ E INNESCA TENSIONE TRA USA E FRANCIA

Colpo di scena al Summit dopo il 'no' di Trump a un mandato dai Grandi a Macron per dialogare con l'Iran. Il ministro degli Esteri di Teheran atterra nella cittadina francese. 'No comment' del leader Usa. Il capo dell'Eliseo spiega: viene qui per un vertice franco-iraniano.

BREXIT: JOHNSON RICEVE L'OK DAGLI USA E PREME PER L'INTESA CON L'UE "SENZA ACCORDO NON VERSIAMO 39 MILIARDI"

A Biarritz il leader vede Tusk e fa pressing: avremo somme consistenti da spendere per le nostre priorita'. Dalla Casa Bianca il sostegno di Trump: Bojo e' la persona giusta.

APPELLO DEL PAPA PER L'AMAZZONIA: "DOMARE ROGHI, POLMONE VITALE PER PIANETA", ACCORDO PER GLI AIUTI AL G7

A Biarritz Macron annuncia un'intesa tra i Grandi per intervenire il prima possibile.

NUOVI SCONTRI A HONG KONG: FAMILIARI POLIZIOTTI IN PIAZZA, "DIALOGO, BASTA USO DELLA FORZA"

Le forze dell'ordine usano lacrimogeni e cannoni ad acqua. Sparato in aria anche un colpo di pistola.

SCONTRO NEI CIELI DI MAIORCA: 7 MORTI, ANCHE UN ITALIANO

Incidente tra un elicottero, pilotato da un italiano con una famiglia a bordo e un ultraleggero.

