Le notizie del giorno (ore 11.30)

Sergio Mattarella e Roberto Fico

LA DOMENICA DELLA CRISI. IL PD APRE I TAVOLI TEMATICI, M5S ATTESO DA DECISIONI SU PREMIERSHIP

I gruppi dem si riuniscono per il programma dell'ipotetico governo giallorosso. Il Movimento 5 stelle ha ancora la proposta di un Conte bis come prima scelta. Il Pd avanza l'idea di una candidatura di Fico a Palazzo Chigi, ma non ha lo stesso gradimento di Conte presso la base che deve votare sulla piattaforma Rousseau. Possibile un incontro oggi tra i leader. Zingaretti tiene il no su un bis del premier uscente, Di Maio cerca di tenere unito il gruppo.

CONTE GIOCA LE SUE CARTE AL G7. OPERAZIONE 'INTERNAZIONALE' DEL PREMIER

Colloquio con Trump. Endorsement di Tusk: "Da lui grande esempio di lealtà in Europa". Ed esclude una sua partecipazione a un nuovo governo con la Lega, ma tiene aperto il bis per un esecutivo con il Pd: "Non è una questione di uomini ma di programmi".

SIRIA: DOPPIO STRIKE DI ISRAELE, SVENTATO ATTACCO TERRORISTICO DELL'IRAN

Due raid aerei vicino a Damasco contro obiettivi dei pasdaran, le guardie rivoluzionarie iraniane. Netanyahu: "si preparavano a colpirci con dei droni". Lo spazio aereo libanese al centro della battaglia. Precipitato un drone israeliano. Hezbollah: "Nostro centro media danneggiato".

G7: MANDATO ALLA FRANCIA PER TRATTARE CON L'IRAN SUL DOSSIER NUCLEARE

Il presidente americano rassicura sullo stato dell'economia e accusa i media: "Ci vogliono in recessione". Dura accusa a Pechino: "Comportamento vergognoso". Sui rapporti con Mosca ribadisce: "Possibile ingresso nel G20 dal 2020". Il Cremlino, "valutiamo l'invito". Sostegno della Casa Bianca alla premiership di Boris Johnson: "E' la persona giusta per la Brexit".

HONG KONG: 10 FERITI E 29 ARRESTI NEGLI SCONTRI DEL SABATO

La marcia per la democrazia sfociata in episodi violenti tra manifestanti e polizia. Tra gli arrestati anche un organizzatore della protesta. Due i feriti gravi



CONTROESODO DA BOLLINO ROSSO: TRAFFICO INTENSO E CASELLANTI IN SCIOPERO

Sara' una giornata difficile per gli automobilisti che hanno programmato il rientro in citta' dopo la fine delle vacanze. Ad aggravare la situazione anche lo sciopero dei casellanti



BIMBA DI 8 ANNI INVESTITA DA PIRATA, E' GRAVE. CONDUCENTE POSITIVO ALLA COCA

La piccola, di nazionalita' ucraina, travolta mentre camminava con i genitori, è ricoverata al Santobono di Napoli. L'investitore si e' costituito, e' risultato positivo alla cocaina.



BUONA LA PRIMA PER JUVE E NAPOLI, VINCONO IN TRASFERTA A PARMA E FIRENZE

I bianconeri passano con un gol di Chiellini, pirotecnico 4-3 per i partenopei.



MOTOGP, A SILVERSTONE E' SHOW ROSSI-MARQUEZ

I rivali in prima fila nel Gp di Gran Bretagna

