Le notizie del giorno (ore 21:30) 

Francesco Fotia / AGF

Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti

CONTE: LA STAGIONE POLITICA CON LA LEGA PER ME E' CHIUSA, IL BIS? NON E' PROBLEMA DI NOMI MA DI PROGRAMMI

Il premier dimissionario, a Biarritz per il G7, esclude una sua partecipazione a un nuovo governo con il Carroccio. E su un suo impegno in una coalizione giallorossa dice: "Non e' una questione di uomini ma di programmi". Colloquio con Trump. Endorsement di Tusk: "Da lui grande esempio di lealta' in Europa".



ZINGARETTI: "IL NO AL CONTE BIS E' UN PUNTO FERMO, SERVE DISCONTINUITA'"

Il segretario Pd insiste: "Mi auguro non ci sia il doppio forno". Orlando: "Ieri nel nostro incontro il nome del premier dimissionario non era stato fatto". Martedi' si riunisce la direzione del partito. Tra i dem



CRISI AL BIVIO, M5S PUNTA TUTTO SU CONTE: "O BIS O VOTO"

Il premier dimissionario sarebbe l'unico in grado di superare il voto online su Rousseau, compattando le due anime del movimento.



G7: TRUMP A BIARRITZ MINACCIA LA FRANCIA, "PRONTI A METTERE DAZI SUI VINI"

Ira Ue: "Risponderemo, le guerre commerciali porteranno alla recessione". La Cina: "Pronti a rispondere a nuove molestie unilaterali". Anche Johnson preoccupato: "I dazi non sono la strada giusta". Al centro del vertice anche gli incendi in Amazzonia. Macron: "Mobilitazione di tutte le potenze".



BREXIT: JOHNSON ALL'UE, "VIA LA BACKSTOP O NIENTE ACCORDO"

Il premier britannico: "Dobbiamo sbarazzarci del sostegno del Trattato". Tusk: spero non passi alla storia come Mr No Deal.



AMAZZONIA: 44 MILA SOLDATI PER SPEGNERE GLI INCENDI

L'esercito: se serve, pronti a mandare altri uomini.



AMATRICE TRE ANNI DOPO IL TERREMOTO: "TROPPE PAROLE VUOTE E FALSE"

Dure parole del vescovo Pompili. Borrelli ammette: la ricostruzione procede a rilento.



MUSEI: POLEMICHE SULLA RIFORMA BONISOLI, "AUTONOMIA A RISCHIO"

Insorge il Financial Times che parla di "politica fallimentare". La storica dell'arte Campitelli chiede la convocazione del Consiglio superiore dei Beni culturali.



EPSTEIN: IL PRINCIPE ANDREA SI DIFENDE, "IN QUELLA CASA NON VIDI E NON SENTII NULLA"

Il Duca di York ammette: "Un errore frequentare quell'uomo".



BUONA LA PRIMA PER LA JUVE, BATTUTO IL PARMA AL TARDINI

I bianconeri passano con un gol di Chiellini. Il Var annulla rete a Cr7.



ADDIO A CARLO DELLE PIANE, ICONA DEL CINEMA ITALIANO

L'attore aveva 83 anni. Pupi Avati: "Portero' con me il suo ultimo sorriso".

