Nuovo incontro tra Pd e M5s alle 21. Ancora nessun accordo sul capo del governo

Il nodo della premiership per risolvere la crisi di Governo non si è ancora sciolto. Pd e M5s avranno un nuovo incontro alle 21. Lo si apprende da fonti Pd. All'incontro delle 21 parteciperanno Giuseppe Conte, appena tornato dal G7 di Biarritz, e Luigi Di Maio per M5s, Nicola Zingaretti e Andrea Orlando per il Pd. Alle 18 si era svolto un incontro tra Zingaretti e Di Maio, concluso dopo venti minuti senza dichiarazioni.

