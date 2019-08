Le notizie di oggi (ore 15.30) 

Vincenzo PINTO, Alberto PIZZOLI / AFP

Nicola Zingaretti, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio

LA CRISI SI AVVITA: TENSIONI SULLA CASELLA DEL VIMINALE, PD A M5S: "FATE CHIAREZZA ENTRO LE 16"

Salta l'incontro in programma questa mattina. I 5 stelle: "Dem confusi, senza il si' a Conte inutile vedersi". Il Nazareno: "Accordo a rischio per le ambizioni personali di Di Maio, basta diktat, parliamo di programmi". La replica del movimento: "Di Maio non ha mai chiesto il Viminale". Fonti di palazzo Chigi: in presenza di Conte non è mai stato chiesto il Viminale. D'Uva: "Non mi risulta che la trattativa sia saltata". I renziani via Twitter chiedono il passo indietro del capo politico M5s sul ministero dell'Interno.



SALVINI: "DIVISI SULLE POLTRONE, FATE IN FRETTA O ANDIAMO AL VOTO"

Il leader della Lega: "Peggio di De Mita e Fanfani, sono le poltrone l'unico collante".



AL VIA LE CONSULTAZIONI, I BIG SALIRANNO AL COLLE DOMANI

Alle 16 parte la due giorni di colloqui di Mattarella: oggi tocca a Casellati, Fico e Gruppo Misto. Domani sara' la volta di Pd, Lega e M5s.



MIGRANTI: SALVINI FIRMA IL DIVIETO DI INGRESSO ALLA NAVE ELEONORE, TRENTA LO SEGUE

Per renderlo operativo serve ancora il si' di Toninelli.



NAUFRAGIO DAVANTI ALLA LIBIA, MOLTI BAMBINI TRA LE VITTIME

L'annuncio di Alarm Phone: un barcone con un centinaio di persone si è rovesciato in mare. Tripoli: "Ne abbiamo salvati 65".



DAZI: SI ALLENTANO LE TENSIONI USA-CINA E LE BORSE RESPIRANO

Trump fa sapere che Pechino "vuole l'accordo a ogni costo". Le Borse asiatiche corrono, Milano +1,48%. Spread in calo a 189 punti.



IRAN: ZARIF FRENA TRUMP, "INIMMAGINABILE ORA UN INCONTRO CON ROHANI"

Il ministro degli Esteri di Teheran: "Prima gli Usa devono revocare tutte le sanzioni illegali, ingiuste e sbagliate".



AMAZZONIA: BOLSONARO RIFIUTA I 20 MILIONI DEL G7 E TORNA AD ATTACCARE MACRON

Il presidente brasiliano: "Pensi a Notre Dame". Il suo capo di gabinetto parla di "pratiche coloniali".



BREXIT: UE A JOHNSON, "PRONTI A UN DIALOGO COSTRUTTIVO"

Fissata per il pomeriggio una telefonata tra Juncker e il premier britannico. Corbyn favorevole a elezioni anticipate per ottenere una proroga da Bruxelles ed evitare il no deal.



CARABINIERE UCCISO: VUOLE PARLARE AI PM IL MILITARE CHE SCATTO' LA FOTO DI NATALE IN MANETTE

Sara' interrogato "al piu' presto".



LA SOYUZ CON A BORDO 'FEDOR' AGGANCIA LA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE

Si tratta del primo robot russo con sembianze umane.



HONG KONG: PECHINO ACCUSA IL G7, "FORTE INSODDISFAZIONE"

La Cina critica il comunicato finale di Biarritz: quelli della ex colonia sono affari interni, nessuna ingerenza.

