Il M5s apprezza l'apertura di Pd su Conte: "Ora dialogo su temi"

Francesco Fotia / AGF

Giuseppe Conte e, di spalle, Nicola Zingaretti

"Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5s vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell'apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità". Così in una nota il Movimento 5 stelle.

"Diciamo che sono più ottimista, la trattativa è ripartita", aveva detto poco prima della nota del M5s il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, arrivando al Nazareno e rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se la trattativa Pd-M5s fosse ancora in piedi.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.