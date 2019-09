Titoli e aperture: il primo giorno del governo Conte raccontato dai quotidiani in edicola

Il governo giallorosso ha giurato al Quirinale, Costituzione alla mano, davanti al capo dello Stato e al presidente del Consiglio. Si tratta di un esecutivo che sembra nascere nel segno di una svolta, soprattutto nei rapporti diretti e non conflittuali con l’Europa. L’ex premier Paolo Gentiloni è stato indicato al ruolo di commissario della Ue, destinato a occuparsi degli Affari economici. Sostituirà il francese Pierre Moscovici, uomo di spessore e di peso in tutti questi anni dentro l’Unione.

Il cambio di rotta anche sul fronte dei migranti. Ieri è andato in scena lo scontro diretto con la Regione Friuli Venezia Giulia e il governatore Fedriga: il nuovo governo ha infatti impugnato una legge regionale ritenuta discriminatoria. Il capo della Lega Matteo Salvini ha annunciato un presidio a Montecitorio nel giorno della fiducia al governo, lunedì 9 settembre.

CORRIERE DELLA SERA

Conte: un nuovo patto con l’Europa

Gentiloni commissario Ue, verso gli Affari economici. Primo atto sui migranti, scontro con il Friuli Venezia Giulia

LA REPUBBLICA

Un governo per fare pace

Giurano i ministri, il premier Conte: “Basta conflittualità”. Gli Esteri secondo Di Maio: “Leali a Nato e Europa, ma dialogo con tutti”.

Il primo consiglio annulla la legge regionale anti-migranti. E nomina Gentiloni alla Commissione Ue: potrebbe avere l’economia

Zingaretti: “È una svolta, chiudiamo la stagione dell’odio”

LA STAMPA

Nasce il Conte bis e l’Italia cambia rotta

Immigrati, impugnata la legge del Friuli. La Lega: attacco al Nord e all’autonomia. Sul 5G golden power e stretta anti-Huawei

Intervista alla ministra De Micheli: “Basta no politici sui cantieri, sì alla Gronda di Genova. E sulla Tav avanti in fretta”

IL MESSAGGERO

Conte bis, mossa sui migranti. Manovra: i conti per la crescita

Primo Cdm, impugnata la legge del Friuli sugli extracomunitari. Ira di Salvini

La legge di bilancio oltre i 35 miliardi: tornano Industria 4.0 e le grandi opere

IL GIORNALE

pronti, via: salvini indagato

Lucano “liberato”, stop ai rimpatri

Toghe e governo all’attacco: soldi per accogliere e lotta alle leggi anti-clandestini

Saviano alza l’asticella: vuole legalizzare la cocaina

LIBERO QUOTIDIANO

Governo raccapricciante

Immigrati in festa

Con la sinistra al potere aspettiamoci invasione di clandestini, lassismo nella sicurezza, intercettazioni a gogò, tasse sulla casa e probabile patrimoniale. Ecco la svolta di Conte

Arrivano i comunisti all’esecutivo e i vescovi stappano le bottiglie

IL FATTO QUOTIDIANO

Un Conte tira l’altro

Colpaccio in Ue. L’Italia incassa il credito da Ursula e strappa l’incarico per gli Affari Economici (quello che era di Moscovici) per il conte Paolo Gentiloni Silveri​

IL FOGLIO

La grande balla del governo nemico del Nord

Stabilità ritrovata e fine dell’isolamento. Un governo senza la Lega di Salvini è un regalo per il nord. Cinque ragioni

IL SOLE 24 ORE

Fisco, cinque dossier per il governo

Reddito d’impresa, Iva e fattura elettronica, Irpef, lotta all’evasione e taglio al cuneo

Le proposte degli esperti del Sole 24 Ore per l’equità e l’efficienza del sistema

Tra i temi per l’esecutivo anche recupero e tracciabilità del contante

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Il governo «Boccia» la Lega Verso una manovra da 32-35 miliardi. Di Maio: leali a Ue e Nato Gentiloni eurocommissario all’economia: vigilerà sui nostri conti

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Parte il Conte2: mossa anti-Lega

Primo atto del governo: impugnata legge sull’immigrazione del Friuli Vg: “Discriminatoria”. Fedriga: “Una vera vergogna”

Lamorgese frena: più umani, ma i porti resteranno chiusi Autostrade, niente revoca delle concessioni: subito un tavolo

IL MATTINO

Migranti, esordio anti-Lega

Parte il Conte bis, subito impugnata la legge del Friuli sugli extracomunitari. Ira di Salvini

Gentiloni commissario Ue. Si punta sull’Economia. Sottosegretari, in corso De Luca jr.

LA NAZIONE

Sul governo la questione del Nord

Esecutivo a trazione sudista. Maroni: «La Lega torni all’antico»

IL SECOLO XIX

De Micheli: avanti con la Gronda

Intervista con la ministra delle Infrastrutture: “Non vedo problemi tecnici insuperabili”. Bocciato il tracciato bis di Toninelli

Primo atto del governo giallorosso: impugnata la legge del Friuli sui migranti. La Lega: “Attacco all’autonomia regionale”

IL TEMPO

Gli ultimi istanti del carabiniere eroe

Esclusivo. Ricostruiti i dialoghi drammatici della notte in cui perse la vita Cerciello Rega

A terra era vivo: “Sto male, sto male!” Ora si aggrava la posizione del secondo americano.

