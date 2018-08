Chi è Bellachioma, il deputato leghista che ha intimato ai pm di non indagare Salvini

Giuseppe Nicoloro / AGF Gadget della Lega

Un deputato leghista ha avvertito i pm che indagano sull'ipotesi di reato di sequestro di persona per la vicenda della nave Diciotti di tenersi lontano da Salvini. "Vi veniamo a prendere sotto casa" ha scritto sui social. Ora rischia di essere denunciato per minaccia al corpo giudiziario, un reato previsto dall'articolo 338 del codice penale. Ma chi è Giuseppe Bellachioma?

Cinquantasette anni, è segretario regionale abruzzese della Lega. È originario di Roseto degli Abruzzi, ma vive e risiede da anni nelle Marche, dove ha un'impresa di pompe funebri. A volerlo segretario dal luglio 2017, racconta AbruzzoWeb, sarebbe stato direttamente Salvini. Poi la candidatura sia nella lista uninominale della Camera nel collegio Pescara e Chieti che nel collegio uninominale dell'Aquila e Teramo, dove era capolista.

Una candidatura 'blindata' indigesta alla Lega dell'Aquila, dove era considerato uno sconosciuto e dove, sostiene il sito, non si è fatto quasi mai vedere durante la campagna elettorale.

A voler portare Bellachioma in tribunale è il senatore abruzzese del Pd, Luciano D'Alfonso, capogruppo dem in commissione Finanze a Palazzo Madama. "Le sue dichiarazioni sono di una gravità inaudita e destano grande preoccupazione. Sul piano politico sembra essere ritornati al periodo fascista, durante il quale l'indipendenza della magistratura fu completamente annullata e qualche magistrato coraggioso subiva atti di intimidazione non dissimili da quello messo in atto da Bellachioma" ha detto.

